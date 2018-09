Loano. Una serata dedicata alle donne tra convivialità, allegria e un importante messaggio sociale. Toccherà anche Loano la seconda edizione di “Pizza e Curve”, una serata di aggregazione “basata sull’essere donna, libera dalle catene degli stereotipi fisici imposti dai mass-media e sulla forza dell’amicizia e della convivialità”.

Spiegano gli organizzatori: “Tantissime donne di tutte le taglie e forme si daranno appuntamento allo stesso orario ma in diverse pizzerie di tutta italia e, con indosso un tocco di fucsia e tanta voglia di stare insieme, si collegheranno attraverso i social per condividere la serata attraverso foto, video e dirette. E non solo d’Italia. La voglia di gridare al mondo che ogni donna è unica e bellissima ha oltrepassato anche i confini dell’Italia. In Europa abbiamo già le prime due adesione: la Slovenia e la Svizzera”.

“L’appuntamento è per venerdì 21 settembre dalle 20 alle 23 in contemporanea ovunque ci siano donne desiderose di diffondere un importante messaggio sociale: affermare il diritto a un’idea di bellezza che non discrimini e non crei modelli irraggiungibili e dannosi, soprattutto per le adolescenti. Per la seconda volta, inoltre, non sarà cattiva educazione tenere i cellulari accesi a tavola”.

A Loano “Pizza e Curve” si svolgerà presso la pizzeria Mamita e conta già su una cinquantina di adesioni raccolte dalla referente organizzativa della provincia di Savona Silvia Massaferro.

L’evento è promosso dall’associazione Curvy Pride, associazione nazionale di promozione sociale che dal 2015 è impegnata nel diffondere la cultura della pluralità dei modelli di bellezza, contro ogni forma di discriminazione e bullismo ponderale.

“Pizza e Curve” vuole essere “una giocosa provocazione per trasformare le amicizie social in amicizie reali, un momento per incontrarsi dal vivo e abbracciarsi, per aiutare anche le più introverse, le più bullizzate a guardare la vita in fucsia”.

Per aderire alla serata basta inviare una mail a curvypride@gmail.com oppure mandare un messaggio tramite i canali social all’associazione o direttamente alle referenti.

“C’è spazio davvero per tutte, persino per le più pigre che magari preferiscono rimanere a casa: non preoccupatevi, ordinate una pizza, sedetevi sul divano, accendete pc e cellulari e staremo tutte insieme”.