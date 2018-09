Laigueglia. Dal 21 al 23 settembre torna a Laigueglia “S. MaTè, da u-mò e da-a tera”, la fiera della tradizione e delle eccellenze, con i festeggiamenti in onore di San Matteo, patrono di Laigueglia, promossa dal Comune di Laigueglia in collaborazione con le associazioni cittadine.

Oltre alla tradizionale fiera con 130 espositori durante il weekend sono previsti diversi appuntamenti religiosi organizzati dalla parrocchia San Matteo di Laigueglia. Si comincia venerdì 21 settembre alle 18 con la Santa Messa celebrata da don Enrico Gatti, rettore del Seminario Diocesano. Si prosegue sabato 22 settembre alle 15,30 con una visita guidata e alle 18 con la Santa Messa. Alle 20,45 concerto del coro Capo Mele e della Corale Alassina all’Oratorio Santa Maria Maddalena.

Domenica 23 settembre alle 9,30 e alle 11 Sante Messe, alle 17,30 Santa Messa Solenne celebrata da don Francesco Ramella, arciprete eletto di San Marco in Civezza, in provincia di Imperia. Alle 18,30 la tradizionale Processione con la statua di San Matteo e col discorso dell’arciprete don Danilo Galliani e il saluto di don Francesco Ramella coro “De Gloria” con la partecipazione del corpo bandistico “Giuseppe Verdi” di Albenga. Inoltre da venerdì 21 è prevista la pesca di beneficenza in piazza della Libertà ed è prevista l’apertura straordinaria dell’Oratorio di Santa Maria Maddalena.