A Finale è emergenza alberi, il Comune denuncia: “In passato superficialità e mancanza di programmazione”

Finale Ligure. Attenzione altissima su alberature e patrimonio arboreo a Finale Ligure. Ad esporre a malincuore la situazione del verde pubblico finalese, cercando di spiegare le dinamiche del territorio in questi mesi, è l’assessore Andrea Guzzi: “Da diverse settimane stiamo intervenendo pesantemente sui nostri alberi. Palme e pini, vecchi e malati. Da decenni lasciati ad una crescita improvvisata e mai curati con le opportune attenzioni. Spesso ricevo telefonate e suggerimenti per un mancato taglio o un necessario sfalcio del nostro magnifico lungomare o delle innumerevoli aree verdi del nostro Comune. Al momento facciamo fatica a dar seguito a tutte le corrette segnalazioni, e mi rammarico di non poter avere giardini perfetti”.

Il motivo? “Tutte le maestranze comunali – spiega Guzzi – sono concentrate sulle pericolose alberature che rischiano di cadere sulle nostre strade. Il punteruolo rosso e la generale vetustà del nostro patrimonio hanno portato ad un collasso oggi non più ignorabile”.

Anche il sindaco interviene: “Da tre anni stiamo lavorando ad un completo censimento, a controlli costanti e puntuali su tutti gli alberi pubblici. Siamo partiti nel 2017 con una puntuale rigenerazione e ripiantumazione investendo 120 mila euro. Abbiamo abbattuto alberi pericolosi e malati, piantato circa 40/50 nuovi esemplari per creare le basi per un nuovo verde pubblico studiato con criterio e razionalità. Stiamo patendo la superficialità del passato ed una mancanza di programmazione che dura da troppi decenni. Ora non vogliamo e non possiamo più aspettare. Quest’anno previsti altri 120 mila euro per continuare questo percorso virtuoso di sostituzione degli alberi. Tutti gli alberi abbattuti sono alberi che gli esperti classificano come possibili collassi: prima la sicurezza dei cittadini”.

Via Dante, Via Brunenghi, via Fiume, Via Santuario e dalla prossima settimana di nuovo il lungomare saranno interessati da tagli. “L’Amministrazione Frascherelli da subito ha mostrato grande interesse per il verde cittadino – afferma l’assessore – Abbattimenti in questi anni per arrivare a nuove piante: esempi concreti in via Drione, Via Santuario, Via Dante e tra pochi giorni piazza Serenità. Dal 24 settembre una ditta esterna affiancherà le valide maestranze comunali, sempre pronte e preparate ma insufficienti nel numero per la dimensione del nostro Comune (solo 7 uomini) – conclude Guzzi – In questo modo oltre alle azioni mirate agli abbattimenti torneremo ad essere tempestivi sulle altre aree verdi che Finale merita essere sempre tirate a lucido”.