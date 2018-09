Dego. Festeggiamenti in grande stile e sicuramente memorabili per il gruppo di neo maggiorenni di Dego che, nei giorni scorsi, ha chiuso la rassegna di eventi dedicati al traguardo dei 18 anni. Come da consuetudine valbormidese, quando i giovanissimi diventano legalmente adulti salutano con iniziative divertenti questo importante step della vita, e in ogni paese vengono organizzati veri e propri “calendari” di appuntamenti per i coscritti, che vanno dalle cene alle trasferte in discoteca, dalle note scritte canzonatorie agli scherzi per i compaesani.

Per i “millennial” di Dego, anche per testimoniare la prima “leva” del nuovo millennio, non è mancato nulla, tanto che in una delle loro serate goliardiche hanno anche girato il paese con un carico degno di nota, ossia vino a volontà e torte delle nonne.

Nonostante il divertimento sfrenato i neo diciottenni hanno anche sospeso i festeggiamenti, conclusisi soltanto pochi giorni fa, in memoria delle vittime del ponte Morandi. Una delle loro scritte, infatti, recita “la pace è all’orizzonte per Genova e gli angeli del ponte”.