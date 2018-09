A Carcare riapre da lunedì la sezione Primavera nella scuola dell’infanzia con nove bimbi già iscritti

Carcare. Il nuovo anno scolastico porta con sè una novità a Carcare, o meglio, viene riattivata dopo un lungo periodo di sospensione la sezione Primavera.

Da lunedì, nel plesso che ospita la scuola dell’infanzia, troveranno posto i nove bimbi iscritti di età compresa tra i 24 e i 36 mesi. Questo grazie al sostegno della Regione Liguria, che ha contribuito con un importo di circa 5 mila euro, al Comune di Carcare che investe 3 mila euro nel progetto e alla “Cena del cuore” organizzata dalla Pro loco lo scorso giugno, durante la quale sono stati raccolti poco più di 1800 euro. Una somma che si aggira sui dieci mila euro e che permette, pertanto, di riattivare un servizio importante per le famiglie.

Soddisfatto l’assessore all’istruzione, Alessandro Ferraro, che ha posto le basi per far rinascere a Carcare la sezione Primavera, auspicando che possa essere un ritorno duraturo. “Grazie ai contributi ottenuti dalla Regione e dalla Pro loco siamo riusciti a raggiungere il budget necessario per avere un’educatrice che, insieme a due insegnanti della scuola dell’infanzia, potrà seguire i bimbi più piccoli. La spesa per le famiglie è di 160 euro al mese, che scendono a 120 nei mesi dove ci sono sospensioni didattiche o vacanze. Inoltre abbiamo completato il sistema di video sorveglianza che vigilerà tutta l’area del plesso, nonché sia l’entrata sia l’uscita degli alunni”.