A Carcare il sindaco lancia la “Giornata dell’ascolto”: una volta al mese incontra i cittadini per 12 ore di seguito

Carcare. Si chiamerà “giornata dell’ascolto” e sarà un appuntamento fisso: ogni terzo mercoledì del mese il sindaco di Carcare ha programmato un inconsueto orario di ricevimento per i suoi concittadini, dalle ore 7 del mattino sino alle 19 della sera. Dodici ore continuative a disposizione della comunità per ascoltare istanze e bisogni in modo ininterrotto.

Primo appuntamento mercoledi 19 settembre, non a caso in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico in Regione Liguria che, per Carcare, è occasione di fermento per la completezza dei servizi offerti dal suo plesso formativo.

Già durante la recente campagna elettorale l’allora aspirante candidato sindaco Christian De Vecchi promosse due appuntamenti di “maratona elettorale” che lo videro ininterrottamente presente nel point elettorale per ricevere gli elettori: oggi l’esercizio si ripete, con una sola differenza nel taglio dell’orario di due ore.

“Tutti i giorni sono validi per ascoltare – commenta il primo cittadino – ma nel corso dell’anno solare abbiamo voluto formalizzare 12 giornate particolari per ascoltare in termini ancora più dedicati. Cercherò di essere sempre presente alternandomi con i colleghi di giunta e maggioranza quando impossibilitato. La giornata scelta è ovviamente quella del mercoledì, caratterizzata dal mercato settimanale”. Luogo di ricevimento ovviamente la sede del municipio in Piazza Caravadossi.