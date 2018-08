Vini Capetta Don Dagnino, tutto facile contro una Pro Paschese menomata

Andora. Assenti i capitani avversari, Fenoglio e Levratto, successi da pronostico per Bogliano Surrauto Monticellese a Neive (3-7 al riposo, 3-11 il finale) e per la Vini Capetta Don Dagnino, con il ritorno di Daniele Grasso in battuta, a Madonna del Pasco.

Classifica sempre cortissima con tre squadre in due punti, alle spalle della capolista Alfieri Albese.

Il tabellino:

Bcc Pianfei Pro Paschese-Vini Capetta Don Dagnino 0-11

Bcc Pianfei Pro Paschese: Sonny Boetti, Fabio Rosso, Gabriele Boetti, Alessandro Sappa. Dt: Arrigo Rosso.

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso, Fabio Novaro Mascarello, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt: Diego Ghigliazza.

Arbitro: Marco Gili.

I risultati della 5ª giornata:

Acqua S.Bernardo San Biagio-Alfieri Albese rinviata 15 agosto ore 21

Morando Neivese-Bogliano Surrauto Monticellese 3-11

Bcc Pianfei Pro Paschese-Vini Capetta Don Dagnino 0-11

La classifica: Alfieri Albese 28, Acqua S.Bernardo San Biagio, Vini Capetta Don Dagnino 23, Bogliano Surrauto Monticellese 22, Bcc Pianfei Pro Paschese 16, Morando Neivese 11.

Il programma del 6° turno:

venerdì 17 agosto ore 21 a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Alfieri Albese

domenica 19 agosto ore 21 a Neive: Morando Neivese-Acqua S.Bernardo San Biagio

lunedì 20 agosto ore 21 a Monticello: Bogliano Surrauto Monticellese-Vini Capetta Don Dagnino