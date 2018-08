Provincia. Atmosfera medievale a Finalborgo, l’Antica Fiera del Bestiame a Carcare, ma anche una serata per cantare in piazza a Pietra Ligure, oltre che mostre, appuntamenti musicali ed eventi golosi come la Sagra du Burgu di Bastia e la camminata gastronomica e culturale di Casanova.

Sarà una domenica ricchissima (come sempre) di cose da fare in provincia

A Finalborgo va in scena una delle più attese manifestazioni della Liguria: “Viaggio nel Medioevo”. La tradizionale manifestazione medievale estiva, organizzata dal Centro Storico del Finale, vede esibirsi centinaia di artisti provenienti da tutta Europa ed ha raggiunto numeri e riconoscimenti che hanno stupito gli stessi organizzatori, tra cui la Medaglia d’Argento del Presidente della Repubblica. Riconoscimenti che gratificano i volontari dell’associazione storica finalese per il lavoro svolto e consacra la manifestazione come principale evento medievale del Ponente ligure e probabilmente dell’intera regione.

Ogni angolo è animato e colorato da bandiere, festoni e insegne medievali. Combattimenti tra mercenari irruenti o duelli cortesi dei cavalieri di ventura. Eventi inaspettati e inattesi spettacoli animano ogni vicolo. Attraversando le porte di Finalborgo si ha la sensazione di varcare le porte del tempo ed essere immersi in un sogno medievale. In tutto il paese rifioriscono antiche botteghe dove commercianti e artigiani, cogliendo lo spirito della festa medievale, accettano il Finarino, la moneta del Marchesato del Finale.

Centinaia di personaggi si avvicendano per le vie, popolate di avventori in costume. Strade e piazze sono animate da dame, cavalieri e popolani, concerti di musica celtica medievale, tornei a cavallo, torture e storie dal vivo in modo da riprodurre il XV secolo, epoca nel quale il marchesato del Finale, governato dai del Carretto, visse il suo periodo di maggior fulgore. Non mancheranno gli antichi mestieri, i giochi medievali e le cene medievali.

Albenga. Dopo un anno di stop, ritorna a grande richiesta la “Sagra du Burgu” di Bastia d’Albenga, celebrazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio, già vincitrice del premio FestivalMare di Miglior evento della Liguria, organizzata dalla A.S.D. Bastia in collaborazione con la Parrocchia SS. Annunziata, con il patrocinio del Comune di Albenga e della Regione Liguria. Appuntamento nel suggestivo borgo della frazione di Bastia, ad Albenga, per quattro serate all’insegna dei sapori tipici, della musica e del divertimento.

19 in tutto le tappe previste (17 cantine classiche più 2 stand benefici) per l’iniziativa, che come di consueto sarà accompagnata, sera dopo sera, dalle performance musicali di alcuni dei più noti artisti del territorio. Anche quest’anno, sarà presente una speciale giuria che, al termine dell’evento, premierà le migliori cantine della “Sagra du Burgu”

Casanova. Nella frazione collinare di Casanova con inizio alle ore 19.30 si terrà la consueta “camminata gastronomica culturale”.

Quest’anno il filo conduttore dei racconti che, nella suggestiva cornice dei sentieri nel bosco, intratterranno i visitatori, sarà l’opera dei frati cistercensi nel territorio di Varazze.

A ricevere quanti saliranno alla frazione di Casanova, oltre a stands gastronomici, musica e intrattenimento teatrale, ci saranno esperti di aneddoti locali ed abili artigiani impegnati negli antichi mestieri: tutti volontari che accompagneranno gli ospiti in un percorso suggestivo e ricco di sorprese, anche per il palato.

A Pietra Ligure proseguono gli eventi della rassegna “Hello Summer 2018” organizzata dall’Associazione Facciamo Centro in collaborazione con l’Assessorato al Turismo di Pietra Ligure. Dalle ore 21:30 la grande Piazza San Nicolò ospiterà “Pietra Ligure Canta” il nuovo format di Gianni Rossi che di fatto fa cantare le piazze intere sulle note delle più belle e travolgenti canzoni italiane con un concerto realizzato dal pubblico. COME? Grazie ad un maxi schermo allestito sul palco che trasmetterà le parole delle canzoni.

Gianni Rossi ideatore dell’animazione sul Red Carpet del Festival di Sanremo sarà il conduttore, voce guida e direttore del coro turistico in piazza. Compagno di viaggio in questa grande serata Umberto Santoro che non mancherà di emozionare il pubblico presente.

Carcare tornerà ad ospitare l’Antica Fiera del Bestiame, manifestazione nata per valorizzare il patrimonio agricolo e zootecnico del territorio e far conoscere le realtà aziendali presenti nella zona della Valbormida e del basso Piemonte.

Il Centro Storico di Carcare, in prossimità dell’antico ponte sul fiume Bormida, ospiterà come tutti gli anni, la fiera, che sarà affiancata da manifestazioni culinarie dedicate ai prodotti locali, iniziative culturali, mostre fotografiche, rassegne letterarie ed esposizione di macchinari agricoli.

Si tratta di una rassegna ultracentenaria dedicata all’esposizione del bovino di razza piemontese, recentemente insignito del marchio IGP dall’Unione Europea, che si svolge annualmente a Carcare nell’entroterra della provincia di Savona.