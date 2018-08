Vestiti da donna aggrediscono e rapinano una persona: in tre arrestati dalla polizia

Savona. Ieri gli agenti della squadra mobile di Savona hanno fermato tre persone di origine brasiliana sospettate di essere gli autori di una rapina.

La notte precedente la centrale del Numero Unico di Emergenza ha ricevuto numerose segnalazioni (tra cui una della stessa vittima del furto) secondo le quali in via Vittorio Veneto era in corso una rapina.

Stando a quanto accertato, a seguito di una finta richiesta d’aiuto, tre individui con addosso abiti femminili hanno aggredito e rapinato una persona all’interno della propria auto per poi darsi alla fuga.

Gli immediati accertamenti messi in atto dai poliziotti hanno di fatto indirizzato le indagini verso il mondo della prostituzione transgender. La consultazione di alcuni profili compatibili con i fermati ha permesso l’individuazione dell’appartamento probabilmente utilizzato dai tre come alcova, all’interno del quale è stata ritrovata la refurtiva.

I tre brasiliani, un 23enne, un 28enne e un 35enne, senza fissa dimora e occasionalmente a Savona, sono stati fermati e condotti presso i carceri di Genova Marassi e Pontedecimo.