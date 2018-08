Borgio Verezzi. Un blackout idrico che va avanti da molte ore e che è iniziato nella giornata turisticamente più importante dell’intera stagione estiva, che ha causato notevoli disagi a residenti e commercianti e costretto anche i clienti a disdire le prenotazioni, con ovvie conseguenze dal punto di vista imprenditoriale. E’ successo ieri a Verezzi, dove ancora adesso molti abitanti e negozianti sono “all’asciutto”.

Spiega una ristoratrice: “L’acqua è andata via alle 14.45 di Ferragosto. Ci hanno detto che non sarebbero riusciti ad assicurarci il ritorno dell’acqua entro la serata. Abbiamo avvisato Ponente Acque appena successo ma nonostante tutto il problema non è stato risolto”.

di 5 Galleria fotografica Verezzi resta senz'acqua nel giorno di Ferragosto









“Penso sia comprensibile quale enorme disagio sia per le nostre attività – prosegue la ristoratrice – Alcuni colleghi hanno dovuto avvisare i clienti prenotati e molti di essi hanno disdetto. I bagni sono inutilizzabili. Il problema del nostro bar sono il ghiaccio e il lavaggio dei bicchieri e delle attrezzature. I ristoranti non possono preparare i primi né lavare piatti e pentole. Non è possibile nemmeno utilizzare la macchina del caffè, anche se è un problema minimo”.

Il blackout di ieri è il quarto nel solo mese di agosto: “Speravamo che almeno il giorno di Ferragosto non succedesse o che comunque venisse risolto il tutto in poche ore, immaginando i gravi danni che avrebbero causato alle attività. Ci sentiamo sempre più abbandonati in questo frangente. Non abbiamo solo problemi di spazzatura. Ancora più grave è quello dell’acqua corrente e noi abitanti e commercianti siamo stufi e amareggiati”.

Ancora più severo il giudizio di un’altra commerciante: “Cittadini e commercianti sono lasciati soli in balia di una società, Ponente Acque, che non riesce a gestire le varie problematiche. Questi problemi si sono ripetono già da parecchi mesi ma purtroppo ieri sera i commercianti hanno avuto la peggio e hanno dovuto lavorare in una situazione disastrosa non potendo offrire che pochi servizi ai clienti”.

Come spiegato dalla società, i tecnici di Ponente Acque sono intervenuti ieri pomeriggio intorno alle 15 ed hanno lavorato ininterrottamente tutta la notte. Il blackout è da imputare con tutta probabilità ad una richiesta eccessiva che ha messo in crisi gli impianti che portano l’acqua in quota fino a Verezzi. I tecnici sperano di risolvere il problema entro la mattinata.