Verezzi capitale delle moto d’epoca, arriva il Trofeo 8 Langhe

Borgio Verezzi. Tappa a Verezzi durante l’edizione 2018 del Trofeo delle 8 Langhe, riservato alle moto d’epoca che saranno protagoniste nella suggestiva location della frazione verezzina.

L’8 delle Langhe è una rievocazione della omonima storica competizione motociclistica. La gara è di tipo di regolarità con percorso “a quadrifoglio”, ogni tappa ha la lunghezza di circa 200 Km. Il percorso si dipana nelle zone del basso Piemonte, dalle colline delle Langhe fino ai pendii delle Alpi Marittime, transitando su alcune delle più belle e famose strade d’Italia.

La gara è di regolarità con controlli e prove speciali durante il percorso. La media imposta di gara è 30 Km orari. A questa gara possono partecipare sidecar e motociclette di produzione antecedente il 1980.

Il Trofeo 2018 prevede per il 30 agosto come sosta di controllo proprio il borgo di Verezzi dove i partecipanti, arrivando in gruppi sosteranno per il pranzo. L’Antica Società 1893 e la SMS Concordia, in accordo con l’ente organizzatore del trofeo l’Asd Amici Vecchie Moto, si è resa disponibile per il supporto organizzativo della tappa di Verezzi. In tale occasione sarà presente una troupe giornalistica giapponese della rivista Italiazuki (www.italiazuki.com), che realizzerà un reportage sulla frazione, sulla manifestazione e sul tipico piatto Lumache alla Verezzina preparato dalla SMS Concordia e l’Osteria Antica Società 1893.

L’evento ha avuto il patrocinio del Comune di Borgio Verezzi.

Nel pomeriggio l’iniziativa culinaria organizzata dall’Antica Società continuerà con un report giornalistico all’Agriturismo Nonna Litta in regione Caderna-Rapalline ad Albenga, dove si potrà scoprire la produzione del basilico, il pesto fatto al mortaio e le specialità liguri preparate dalla cuoca Tamara Sanguineti.