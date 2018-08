Velocità folli in centro Alassio senza assicurazioni e revisioni: pilota da “Fast&Furious” multato di oltre 2mila euro

Alassio. Ormai per lui, secondo quanto ricostruito dalla polizia di stato, era diventata una pericolosa abitudine, incurante del rischio corso, oltre che per se stesso, anche da cittadini e turisti.

Protagonista della vicenda è P.L., trentenne alassino che, stando a quanto riferito dalle forze dell’ordine, amava correre in moto e in macchina in pieno centro città, a folli velocità e con mezzi privi di copertura assicurativa e revisioni.

Ormai era diventato molto conosciuto in città, ma in senso negativo, per i suoi passaggi a oltre 100 chilometri orari in via Dante e nelle principali arterie stradali della cittá, a tutte le ore. Un comportamento irresponsabile, oggetto di segnalazioni e denunce da parte di numerosi cittadini. La scorsa settimana, inoltre, era già stato pizzicato dalla polizia autostradale a Imperia, lanciato in corsa su un veicolo privo di assicurazione.

E cosí, gli agenti del commissariato alassino, coordinati dal dirigente Gilda Pirré, hanno deciso di mettere fine una volta per tutte a questo modus operandi da “Fast&Furious”, pericoloso e finora impunito. Ieri gli hanno teso una “trappola”, organizzando un servizio di controllo specifico per lui e avvalendosi di uomini in divisa e in borghese. Al terzo passaggio in via Dante, tra gli 80 e i 100 chilometri orari, lo hanno fermato.

Tramite le verifiche eseguite, lo scooter che stava guidando è risultato privo di copertura assicurativa e revisione. E per lui, al quale sono state contestate ben 6 infrazioni, è scattato il ritiro immediato della patente, corredato da una sanzione amministrativa salatissima, da quasi 2.500 euro.