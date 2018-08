Savona. Primo giorno di scuola per gli Allievi 2003 della Veloce, allenati dai mister Marco Pensa e Mattia Grandi; questa mattina in un clima meteorologico piuttosto afoso, i ragazzi si sono ritrovati al “Giuan Nasi” per i primi test atletici, oltre a riprendere confidenza con la palla dopo le meritate vacanze.

La preparazione estiva proseguirà tutte le mattine per 2 settimane con l’obiettivo per i mister di conoscere meglio i propri ragazzi e, allo stesso tempo, di effettuare un lavoro atletico mirato, con lo scopo di arrivare ai nastri di partenza delle qualificazioni al campionato regionale in perfetta forma.

Foto 3 di 3





Le giovanili della Veloce sono tra le prime a riprendere i lavori dopo la pausa estiva.