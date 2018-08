Savona. Anche i Giovanissimi 2005 della Veloce hanno iniziato la preparazione di inizio stagione: agli ordini del nuovo mister Mirko Ottone, altro graditissimo ritorno tra i tecnici della società savonese dopo quello di mister Pensa, i giovani granata hanno svolto i primi test atletici sul campo di casa di via Tissoni, per poi trasferirsi in compagnia degli Allievi 2003 al Picasso di Quiliano.

Da Sabato infine la squadra parteciperà a un mini ritiro sul lago d’Osiglia, dove alternerà il lavoro con la palla sul campo e le corse nei boschi, ad attività sportive e ludico/ricreative, cercando, se mai ce ne fosse bisogno, di fortificare il gruppo e il senso di appartenenza alla storica società.

Giovedì prossimo, subito dopo il rientro, è in programma una amichevole con i pari età del Savona.