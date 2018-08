Varazze, a Ferragosto fuochi musicali da vedere in riva al mare o dalla Madonna della Guardia

Varazze. Arriva mercoledì 15 agosto, come tutti gli anni, il consueto appuntamento con i fuochi d’artificio che, a partire dalle ore 22:30, inonderanno di luci e musica tutta la città di Varazze.

“Offerti dal Comune, dall’associazione Bagni Marini e dal Consorzio Oltremare, i fuochi d’artificio testimoniano – spiega il vice sindaco e assessore al Turismo Filippo Piacentini – la grande sinergia tra amministrazione e associazioni balneari varazzine, ormai consolidata da anni. Proprio per ringraziare il loro costante sostegno dimostrato in questi anni l’amministrazione interverrà con un maggiore appoggio economico, cambiando la ditta che si occuperà dei fuochi artificiali, che saranno per quest’anno sparati dalla chiatta in mezzo al mare, per permettere a tutte le attività di rimanere aperte e nuovamente accompagnati dalla musica, che invaderà la nostra città, rendendo magico il Ferragosto”.

“Inoltre – continua il vice sindaco – potrete scegliere se guardarli comodamente sdraiati su una delle meravigliose spiagge di Varazze, con i piedi letteralmente nella sabbia, oppure dalla cima del Monte Grosso, posizione privilegiata e tranquilla per ammirare lo spettacolo pirotecnico”.

Partendo da Varazze, con le Guide del Parco del Beigua – UNESCO Global Geopark sarà possibile fare un’escursione ad anello che, passando dalla Cappella del Beato Jacopo, condurrà alla Madonna della Guardia. Il ritrovo è alle ore 19 presso il Punto Informativo “Beato Jacopo” di Varazze. Il costo dell’escursione, che durerà fino alle 23:30 circa e che prevede cena al sacco è di 6 euro e la prenotazione è obbligatoria entro martedì alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne).

Infine, come da tre anni a questa parte, lo spettacolo pirotecnico raddoppia: il prossimo appuntamento sarà il 1 gennaio 2019 alle ore 19.