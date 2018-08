Varazze, 49enne scivola e precipita dal terrazzo

Varazze. Un uomo di 49 anni è stato soccorso ieri intorno alle 19.50 a Varazze dopo essere precipitato dal secondo piano di uno stabile di via Costa.

Secondo quanto ricostruito si tratterebbe di una caduta accidentale: l’uomo si trovava sul terrazzo, quando, per cause ancora da chiarire, è scivolato finendo per precipitare di sotto, con un volo di quasi 4 metri.

Immediato l’intervento sul posto dei medici del servizio sanitario d’emergenza e di un’ambulanza della Croce Rossa di Stella. L’uomo è stato portato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.