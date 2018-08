Vado Ligure. Quasi in conclusione degli eventi estivi proposti dal Comune di Vado Ligure, arriva l’appuntamento musicale più significativo: il “Vado Music Fest 2018”, con un totale di sei gruppi musicali tra cui, come headliner, Vanexa (venerdì 31 agosto), gruppo heavy-metal storico savonese, e Zibba (sabato 1 settembre) di Varazze, conosciuto e apprezzato nel panorama a livello nazionale nel pop italiano.

Quest’anno non solo rock. L’edizione 2018 presenta una novità importante in rottura con il passato è in prospettiva per il futuro. Visto il successo delle precedenti edizioni, in cui Vado Ligure era stato il punto di riferimento per concerti di assoluto livello con iniziative musicali che avevano avuto un ampio consenso, la Consulta Giovanile di Vado Ligure che da sempre è, assieme all’amministrazione comunale, artefice del progetto, ha deciso di aprire a tutti i generi musicali, offrendo sia alle band sia al pubblico un’offerta maggiore e più diversificata.

Foto 2 di 2



“Siamo contenti di annunciare – affermano i responsabili della Consulta Giovanile Giulia Catania e Daniel Macciocca – che quest’anno sul palco avremo gruppi non solo rock. Infatti abbiamo deciso di differenziare la musica sul palco e il pubblico in piazza. Artisti nuovi, giovani, della zona e anche da altrove, che propongano soprattutto la propria musica. Vogliamo gradualmente e ci stiamo riuscendo – ha concluso Giulia Catania – diventare un riferimento per la musica giovane, dei giovani e per i giovani in provincia di Savona”.

Quest’anno collabora all’organizzazione anche l’agenzia Poppy Events. Ad esibirsi saranno, il 31 agosto, Fumonero, Okto Vulgaris (in esclusiva e primo concerto in Italia direttamente dalla Svizzera) e Vanexa; sabato 1 settembre Fusi Orari, Healness e Zibba.