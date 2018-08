Vado Ligure, maltratta moglie e figliastro: arrestato dai carabinieri

Vado Ligure. Si è concluso con un arresto per maltrattamenti in famiglia l’intervento dei carabinieri della stazione di Noli che, nel tardo pomeriggio di ieri hanno ricevuto la segnalazione di una violenta lite in corso in Vado Ligure, all’interno di un’abitazione.

La manette sono scattate ai polsi di L.V., 66enne vadese che deve rispondere dell’accusa di maltrattamenti reiterati nei confronti della moglie e di lesioni nei confronti del figliastro.

Secondo quanto ricostruito dai militari, mentre si trovava in cucina per futili motivi L.V. ha aggredito aggrediva verbalmente la moglie e le ha scagliato addosso contro alcuni suppellettili presenti sul tavolo. Il figlio della donna, sentendo le urla, è intervenuto in suo aiuto ma anche lui è stato colpito con calci e schiaffi.

All’arrivo degli uomini dell’Arma il 66 stava ancora minacciando la donna. Gli accertamenti dei carabinieri hanno poi permesso di chiarire quello era l’ennesimo caso di violenza, episodi che sarebbero andati avanti ormai da diverso tempo. Fortunatamente questa volta il figlio della donna è riuscito a chiedere aiuto ed il tempestivo intervento dei carabinieri ha evitato che la situazione potesse avere conseguenze ben peggiori.

La Procura della Repubblica ha posto il 66enne agli arresti domiciliari presso l’abitazione della sorella in attesa della “direttissima” che si terrà nella mattinata di lunedì.