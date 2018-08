Vado Ligure, fermati in auto con la droga: coppia arrestata dai carabinieri

Vado Ligure. Detenzione ai fini di spaccio di droga. E’ l’accusa alla quale dovranno rispondere due savonesi, la 44enne L.S. ed il 56enne C.P., entrambi pregiudicati, arrestati nella notte dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Savona.

I due sono stati fermati intorno alle 20 di ieri sera, mentre stavano percorrendo la via Aurelia a Vado Ligure a bordo di una Opel Corsa. Probabilmente erano in cerca di clienti. Durante il controllo i due hanno cominciato a comportarsi in maniera agitata e nervosa. I carabinieri hanno scoperto il motivo quando hanno trovato, a bordo del mezzo, una certa quantità di stupefacenti già pronta ad essere smerciata.

Attorno ai polsi dei due sono dunque scattate le manette. Al momento L.S. Si trova agli arresti domiciliari mentre C.P. è stato portato in carcere a Genova.

I militari hanno anche controllato gli appartamenti nei quali vivono i due, trovando del materiale per il confezionamento della droga nonché apparecchi cellulari e denaro contante, il tutto attualmente al vaglio degli inquirenti.