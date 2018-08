Una giuria “internazionale” per la Sagra du Burgu di Bastia d’Albenga

Albenga. La Sagra du Burgu di Bastia d’Albenga diventa internazionale. Nella giuria che – come per ogni edizione – dovrà effettuare il tour dell’antico borgo per giudicare le cantine e i migliori piatti, sarà infatti presente il giornalista e scrittore olandese Yvo van Regteren Altena, una delle più note firme di lifestyle a livello internazionale, collaboratore di Esquire e di numerose altre riviste del settore, nonché creatore del popolare profumo “Yvra”.

Assieme a lui, a comporre la giuria dell’edizione 2018 della Sagra du Burgu saranno Alessandro Berta, direttore dell’Unione degli Industriali della provincia di Savona e appassionato di cucina, Valentina Evelli, giornalista di Repubblica e La7, Linda Miante, blogger e titolare del sito BlogGoal, Fabio Raimondo, presidente Giovani Albergatori Liguri, titolare dell’Hotel Capri di Pietra Ligure ed esperto di cocktail, Maurizio Scaramuzza, assessore a manifestazioni e sport del Comune di Savona e runner di fama nazionale, Gilberto Volpara, giornalista, presentatore tv ed esperto di enogastronomia ligure. Accompagnati dai segretari di giuria Cristiano Bosco e Mattia Righello, i giurati dovranno fare visita alle cantine per poi assegnare, nella cerimonia conclusiva di domenica sera, i premi alla migliore cantina, al miglior cocktail, al miglior piatto ligure, nonché alla cantina più originale e creativa.

La “Sagra du Burgu” di Bastia d’Albenga, ritornata nel 2018 dopo un anno di stop, è una celebrazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio. L’edizione di quest’anno è dedicata “a Rosy e Leo”. Già vincitrice del premio FestivalMare di Miglior evento della Liguria, organizzata dalla A.S.D. Bastia in collaborazione con la Parrocchia SS. Annunziata, con il patrocinio del Comune di Albenga e della Regione Liguria. Giovedì 23, venerdì 24, sabato 25, domenica 26, appuntamento nel suggestivo borgo della frazione di Bastia, ad Albenga, per quattro serate all’insegna dei sapori tipici, della musica e del divertimento.