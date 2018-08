“Un senso unico alla Harry Potter”: lettera di una turista in vacanza ad Albissola

Nella Liguria oltraggiata dalla strage del cedimento strutturale in autostrada, anche sulla viabilità ordinaria non sono tutte rose e fiori. Percorrendo in salita la strada dei Ceramisti di Albissola Marina, accade che in corrispondenza della curva a U, l’ordinario doppio senso di circolazione, diventi istantaneamente un senso unico, senza alcun tipo di reiterato preavviso. Nel punto di stravolgimento della circolazione, quasi si trattasse di una magia alla Harry Potter, compare all’improvviso un unico cartello, piazzato oltretutto in una posizione infelice: l’automobilista impegnato ad affrontare la curva a U, focalizza l’attenzione all’interno della curva, alla sua sinistra, assecondando la svolta, mentre il cartello estemporaneo di avvio del senso unico si trova solitario sul margine destro della carreggiata.

Ad Albissola Marina la prevenzione non sembra essere una priorità: gli agenti della polizia municipale non optano per stazionare in corrispondenza dell’istantaneo cambio di circolazione, così da direzionare coloro che, distratti dalla curva a U, non si avvedessero dell’inizio del senso unico. Preferiscono attivare una proficua «trappola accalappia automobilisti»: il «posto di blocco» lo mettono in atto una cinquantina di metri più avanti, in pieno senso unico, incuranti dei possibili incidenti frontali ma certi di poter appioppare multe a piene mani.

Le contravvenzioni dispensate, peraltro, devono essere davvero tante: lo si deduce dalla calligrafia sfoggiata dagli agenti verbalizzanti. Compilando a mano il brogliaccio con i dati dei multati, applicando l’arte dell’amanuense che nell’era dei pc e degli smartphone è inevitabilmente di scarsa attualità, il polso ne risente parecchio al punto che la scrittura con il passare delle ore si fa leggera leggera, così che la carta copiativa/autoricalcante non riesca a trasferire su tutte le pagine, l’importo della sanzione e gli articoli del codice della strada contestati. La copia cartacea della sanzione/verbale di pertinenza del multato viene poi regolarmente consegnata all’accalappiato di turno, ma appare, di fatto, illeggibile.

In strada dei Ceramisti non manca un’altra fonte di perplessità: si può ammirare un lodevole ed efficientissimo dispositivo semaforico che avvisa i passanti in tempo reale dello status dell’allerta meteo ma niente è stato previsto per informare con analogo inequivoco preavviso, dell’imminente stravolgimento viario, capace di punto in bianco di fare cambiare la vocazione a doppio senso di transito di una strada in un subitaneo senso unico. Un oltraggio in piena regola alla sicurezza di chi sta viaggiando a bordo di un veicolo e un omaggio francamente inutile all’abilità del maghetto Harry Potter nel fare comparire quanto di peggio un automobilista possa ipotizzare: il cambio delle condizioni di percorribilità di una strada senza adeguata (e ridondante) segnalazione.

Rita Toscani, Novara