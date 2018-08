Vado Ligure. Un mese di luglio ricco di iniziative per il Lions Club “Vada Sabatia” di Vado Ligure e Quiliano. Le attività sono iniziate immediatamente dopo il cambio delle cariche, avvenuto il 29 giugno, che ha visto l’insediamento del presidente Giorgio De Maestri e della sua squadra.

Il primo luglio il Club ha partecipato alla fiera delle Albicocche che si è svolta a Vallegia per promuovere “Il Barattolo dell’emergenza” che è diventato nel maggio ultimo scorso, in occasione del Congresso Nazionale tenutosi a Bari, Service Nazionale. L’attività del Club ha continuato poi il 7 luglio presso i giardini a mare C. Colombo della città di Vado, durante la replica estiva dello spettacolo “Tortellini in Broadway” ideato e realizzato dalla compagnia del Medical Mistery Tour, che da più di trent’anni vede in scena medici, infermieri e amici della sanità savonese, con uno stand per promuovere il “barattolo dell’emergenza”.

E’ proseguita poi l’attività di prevenzione del Glaucoma e Osteopatia, mediante il mezzo polifunzionale, in occasione delle notti bianche savonesi (il 12 e il 19 luglio). L’attività è continuata ancora in occasione della notte bianca a Quiliano e si è conclusa con la “Serata dell’amicizia”. Si è trattata di una serata conviviale con ospiti, promossa dal Club vadese insieme al Club “Bergeggi, Spotorno, Noli e Vezzi Portio” e al Club Torretta per far sì che i soci dei vari Club potessero socializzare fra loro.

La serata è stata infatti denominata “Serata dell’amicizia” dal presidente di Zona Massimo Fontana che ha accolto la proposta del nostro Club e si è impegnato in prima persona affinché la serata avesse una ottima riuscita. L’Officer di distretto Fiorella Robba ha presentato il Service Nazionale del Barattolo. Il presidente Massimo Fontana ha ricordato a tutti gli obiettivi dell’anno per i services in essere. Un ricordo particolare è stato rivolto, da parte del Presidente del Club alla amica Vilma Ballocco che da pochi giorni è improvvisamente mancata. Infine con un ringraziamento a tutti i presenti e il classico “tocco della campana” la serata è stata chiusa dal Presidente Zunino del Club “Bergeggi, Spotorno, Noli e Vezzi Portio”.

“Molti altri appuntamenti ci aspettano – commentano dal Club – ma l’entusiasmo non manca per cui, come recita il Codice Lionistico, dimostreremo con l’eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro, la serietà della vocazione al servire“.