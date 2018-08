Tutto pronto per Albenga Dreams: nuova location e tante novità per la 4^ edizione

Albenga. Nella città delle Torri è tutto pronto per la quarta edizione di “Albenga Dreams”, manifestazione dedicata al fantasy, al fumetto, al games e al cosplay, che si terrà sabato 4 e domenica 5 agosto dalle 16 alle 24 in piazza Corridoni e piazza Europa.

La nuova location permetterà alla manifestazione di espandersi e ospitare diversi eventi, oltre a essere ottimamente collegata per la vicinanza a viale Italia, alle spiagge, alla stazione ferroviaria e a diverse aree di parcheggio gratuite. Fra le novità più attese di questa nuova edizione, la partecipazione del gruppo artistico i Malandrini, provenienti da Genova, capaci di unire teatro, performance canore, ballo e scherma in uno spettacolo a tema piratesco; il “Violin Show” dell’artista pugliese Lucia La Rezza, che reinterpreterà con il violino, grazie ad arrangiamenti originali, un repertorio che spazia dalle sigle dei cartoni animati giapponesi alle colonne sonore di videogames, film e telefilm

L’Escape Room a tema Breaking Bad, uno delle più famose serie tv al mondo, realizzata in collaborazione con Evasione Escape Room Genova e per la prima volta disponibile ad Albenga e l’area gioco ed il mercatino Lego organizzato dall’associazione Albenga Brick. Per tutti gli amanti delle atmosfere medievali ed equestri sara’ possibile inoltre visitare il villaggio medievale realizzato dall’associazione Gruppo Storico La Medievale di Savona e l’area equestre a cura di Ippica San Giorgio di Vado Ligure e Mucchio Selvaggio di Valleggia.

Da non perdere inoltre il concerto dei Myrrdin, famosissimo gruppo di musica celtica nato a Savona nel 1995 e divenuto celebre in tutta Italia e non solo, grazie alle loro melodie e ai loro arrangiamenti ispirati ai romanzi de “Il Signore degli Anelli” e de “Lo Hobbit” di Tolkien. Non mancheranno poi i Super Eroi grazie al gruppo The World Avengers, che organizzerà per questa 4^ edizione un raduno ufficiale a tema Marvel e DC dal nome “Albenga Dreams 2018 Infinity War”.

La nuova location in zona mare, permetterà inoltre di ospitare un grande evento Street Food realizzato in collaborazione con Orion Eventi. La migliore gastronomia proposta da 12 truck food nostrani, con specialità provenienti da tutta Italia.

Fra le attività che fanno parte della tradizione di Albenga Dreams, non mancheranno ovviamente poi concerti, con le esibizioni della Team Rocket Band e dei Piano B, gruppi a tema, espositori, workshop, tornei di Magic e Yu.Gi-Oh e ovviamente l’attesissima gara cosplay che vedrà esibirsi in veste di giurati e ospiti, talenti come Davide Ravera, Barbara Ghiotti, Diego Capuozzo (testimonial ufficiale della manifestazione), il campione del mondo di cosplay 2013 Massimo Barbera, Giulio Pennetta e il celebre youtuber Alcedo, famoso per le sue interviste irreverenti ai cosplayer.

Importante sarà anche la presenza del mondo del fumetto, con nomi di rilevanza nazionale, fra cui spicca lo sceneggiatore di Dylan Dog, Brendon e Morgan Lost Claudio Chiaverotti e un’artist gallery con numerosi talenti emergenti del fumetto. Per tutti gli amanti del genere, inoltre ci sarà la possibilità d’incontrare la Scuola Internazionale di Comics di Genova.

Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina Facebook ufficiale Albengadreams, dove tra le tante cose, sarà disponibile il programma ufficiale della manifestazione.