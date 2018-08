Turismo, Tosi (M5S): “Crollo di presenze in provincia di Savona: a giugno -11%”

Liguria. “Meno 120mila presenze complessive, pari a meno -6,82 per cento a livello regionale, tra cui spicca il fragoroso -11,34 per cento della Provincia di Savona, che vanta il maggior numero di strutture ricettive, mentre il progressivo regionale si attesta sul -1,90 per cento. È la fotografia, impietosa, del turismo ligure, sulla base dei dati forniti dall’osservatorio regionale per il mese di giugno”. A riportare i dati è Fabio Tosi, consigliere regionale MoVimento 5 Stelle in Regione Liguria, che aggiunge: “Spiace dover dire ‘l’avevamo detto’, ma questo crollo verticale era ampiamente previsto e prevedibile e rappresenta un antipasto scoraggiante per l’estate in corso”.

“Una volta attenuata la grande paura legata agli attentati terroristici dello scorso anno, è arrivata la prevista, inevitabile, flessione. I dati di giugno dimostrano che il presunto boom sbandierato dall’assessore Berrino era frutto di una mera congiuntura internazionale e non certo figlio di una reale visione o di una seria programmazione, di cui ancora oggi purtroppo non c’è la minima traccia. Meno presenze significano meno pernottamenti, meno lavoro per i ristoranti, i commercianti e per chiunque vive e lavora di turismo, con ricadute pesanti sia in termini economici che occupazionali”.

“Serve un deciso cambio di marcia da parte della Giunta Toti, se vogliamo davvero invertire la tendenza – commenta Tosi – Non basta una campagna di promozione turistica, peraltro tardiva, per rimettere in piedi una stagione che si annuncia tutta a segno meno. Questi sono anche i frutti della mancata programmazione da parte di Agenzia in Liguria, per mesi rimasta praticamente ‘decapitata’, con il suo direttore impegnato in campagna elettorale per le politiche invece che nella programmazione della stagione estiva. Ecco i risultati”.