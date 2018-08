Turismo e agricoltura: ad Albenga l’incontro con il ministro Centinaio

“Albenga incontra il ministro Centinaio”. Questo il titolo dell’evento organizzato dalla Lega provinciale di Savona in programma venerdì 3 agosto alle 18 in piazza del Popolo ad Albenga. Un incontro pubblico con il Senatore Gian Marco Centinaio, ministro dell’agricoltura e titolare della delega al turismo, per parlare di tematiche di attualità e di rilievo per il territorio ligure. Saranno presenti rappresentanti di Confagricoltura, Cia e Coldiretti.

Il programma dell’iniziativa, che sarà presentata dal giornalista Cristiano Bosco, prevede i saluti del segretario cittadino della Lega di Albenga e Valli Ingaune Cristina Porro e del segretario provinciale della Lega Roberto Sasso del Verme, a seguire gli interventi dell’onorevole Edoardo Rixi, segretario ligure della Lega e Sottosegretario ai Trasporti e alle Infrastrutture, dell’onorevole Sara Foscolo, dei senatori Francesco Bruzzone e Paolo Ripamonti, dell’assessore all’agricoltura della Regione Liguria Stefano Mai.

L’evento è organizzato dalla Lega provinciale di Savona, in collaborazione con la sezione di Albenga e delle Valli Ingaune della Lega.