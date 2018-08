Finale Ligure. Sono ancora in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine sulla donna ritrovata questa mattina, intorno alle 7:00, sulla riva della spiaggia libera di Castelletto, riversa in mare e in stato di incoscienza. Si tratta di una donna straniera di circa 40 anni, trovata da alcuni ragazzi che stavano bivaccando sul litorale durante la notte e che camminando si sono accorti della presenza della signora.

Sono stati loro a far scattare l’allarme, con un primo intervento del bagnino della spiaggia vicina che ha provveduto a rianimare la donna, in attesa dell’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Finale Ligure e dell’automedica del 118.

I sanitari hanno subito capito la gravità della situazione e hanno iniziato le pratiche di rianimazione: dopo circa un’ora la 40enne ha iniziato a riprendersi ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in codice rosso, in gravi condizioni a seguito del principio di annegamento.

Sull’episodio stanno indagando le forze dell’ordine, in attesa di raccogliere la testimonianza della donna, che ora rimane sotto stretta osservazione medica, avrebbe ingerito parecchia acqua dopo essere stata riversa sulla riva del mare per diverso tempo.