Tragedia di Genova e lutto nazionale, Ceriale annulla le manifestazioni di sabato

Ceriale. Dopo aver deciso di annullare tutti gli eventi in programma fino a questa sera, giovedì 16 agosto, con la festa di San Rocco (prevista solo cerimonia religiosa) e i fuochi d’artificio, in relazione al lutto nazionale per i funerali della vittime di Genova e del crollo del ponte Morandi, l’amministrazione comunale cerialese ha deciso di sospendere ogni evento in programma sabato prossimo.

L’annuncio è arrivato questa mattina dal sindaco Luigi Romano, in costante contatto con gli altri sindaci del comprensorio e con la Prefettura di Savona, con i comuni del ponente savonese pronti alle bandiere a mezz’asta in segno di lutto.

“Di fronte a quanto accaduto è giusto che tutto si fermi. Sabato sarà una giornata di profondo dolore e commozione per tutti noi, silenzio in rispetto e in memoria delle vittime, con l’auspicio che i feriti possano riprendersi prima possibile” aggiunge il primo cittadino cerialese.

Quindi, nell’ambito della programmazione degli eventi cerialesi per l’estate 2018, l’appuntamento “Cabaret d’autore”, previsto per sabato 18 agosto, alle ore 22:00 in piazza della Vittoria, con “Pino e gli Anticorpi”, è stato sospeso.