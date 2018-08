Provincia. Tutta la provincia e i comuni savonesi sono pronti a commemorare le vittime della tragedia di Genova con il drammatico crollo del ponte Morandi. In concomitanza con l’inizio dei funerali di Stato, alle ore 11:00, nella giornata di lutto nazionale, saranno numerose le iniziative organizzate dalle amministrazioni comunali, ma anche da commercianti e bagni marini: uno o anche cinque minuti di raccoglimento, stop alle attività commerciali, ombrelloni abbassati e bandiere a mezz’asta davanti alle istituzioni pubbliche.

Un minuto di silenzio su tutte le spiagge d’Italia la mattina di sabato 18 agosto in concomitanza con l’inizio dei funerali di stato delle vittime causate dal crollo del viadotto autostradale Morandi a Genova. La proposta di Antonio Capacchione, presidente del S.I.B. Sindacato Italiano Balneari aderente a FIPE/Confcommercio. Bandiere a mezz’asta, ombrelloni abbassati e stop alla programmazione di eventi sulle spiagge. “Lutto e di rispetto per le tante famiglie coinvolte in questa immane tragedia”.

Domani mattina alle 11 circa, in concomitanza con i funerali di Stato in programma a Genova, il sindaco di Albenga Giorgio Cangiano ed i primi cittadini di altri Comuni del comprensorio si ritroveranno in piazza San Michele per osservare un minuto di silenzio: “Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento di raccoglimento e pensiero dedicato alle vittime di questa assurda tragedia che ha colpito così duramente la Liguria e la nazione”.

Andora. In concomitanza con la giornata di lutto nazionale proclamata per le vittime del crollo del ponte Morandi, il Comune di Andora ha ritenuto di annullare tutte le manifestazioni in programma. Per onorare il ricordo del nostro amato e stimato concittadino Giorgio Donaggio, l’amministrazione comunale e le autorità del Porto si riuniranno, alle ore 11.00, nell’approdo andorese per deporre dei fiori davanti alla Madonna dello Scoglio. Alle 13.30 di oggi sarà osservato un minuto di silenzio anche negli uffici comunali.

Ceriale. “Il Comune di Ceriale partecipa in prima persona al dolore e al lutto nazionale di domani per i funerali di Stato delle vittime del crollo di ponte Morandi a Genova. Oltre ad aver sospeso le manifestazioni programmate per rispetto all’immane tragedia, l’amministrazione comunale cerialese invita tutte le attività commerciali e operatori, oltre che gli stabilimenti balneari, ad osservare cinque minuti di silenzio, a partire dalle ore 11,00 in concomitanza dell’inizio dei funerali, come momento di profondo raccoglimento per l’immane tragedia che ha colpito tutta la Liguria. Il sindaco, la giunta comunale, il Consiglio comunale, tutta l’amministrazione si stringe ai familiari. Giusto fermarsi, giusto il silenzio… Vogliamo manifestare e testimoniare la nostra vicinanza e il nostro cordoglio. Ceriale ricorda le vittime e invita Genova e la Liguria tutta a rialzarsi quanto prima”. Le parole del sindaco di Ceriale Luigi Romano.

Borghetto Santo Spirito. “A quell’ora, su mia richiesta, le campane delle Parrocchie di San Matteo e Sant’Antonio suoneranno a lutto, le ambulanze della Croce Bianca accenderanno le loro sirene e gli stabilimenti balneari, spontaneamente, osserveranno un minuto di silenzio insieme ai propri ospiti. Congiuntamente chiedo a tutte le attività commerciali di Borghetto di abbassare, simbolicamente e anche solo per un istante, le serrande e di unirsi con tutti i cittadini in un minuto di raccoglimento e in un ideale unico abbraccio” ha riferito il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa.

Loano abbraccia Genova. Sabato 18 agosto, in occasione della giornata di lutto nazionale proclamata dal Governo per commemorare le vittime del crollo del ponte Morandi, su invito del sindaco Luigi Pignocca tutti i membri del consiglio comunale di Loano si ritroveranno in piazza Italia, e in seguito, depositeranno un mazzo di fiori davanti al monumento sulla passeggiata a mare. Alle 11, in concomitanza con i funerali di Stato che verranno celebrati a Genova, per iniziativa dell’associazione commercianti e del Sindacato Italiano Balneari di Loano, le attività commerciali della città e gli stabilimenti balneari del litorale resteranno chiusi per cinque minuti o rispetteranno un minuto di silenzio. “Il crollo del ponte Morandi – spiega il primo cittadino loanese – ci lascia sgomenti e senza parole. In un attimo, decine di vite sono state spezzate via senza motivo in una tragedia che ha provocato una ferita indelebile nella memoria della città di Genova e di tutta la nostra nazione. A quattro giorni da quei drammatici fatti è necessario stringerci attorno alle famiglie delle vittime ed agli amici genovesi e manifestare loro tutta la nostra vicinanza ed il nostro cordoglio”.

Pietra Ligure. Ecco la lettera del sindaco Dario Valeriani: “Cari concittadini e gentili ospiti, sabato 18 agosto è stata proclamata giornata di lutto nazionale per le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova. Tutta la comunità pietrese si è stretta immediatamente in solidale affetto alle tante persone coinvolte nel disastro del 14 agosto, ancor più sconvolgente e doloroso dal momento che si è rivelato in tutta la sua drammaticità, coinvolgendo purtroppo anche una famiglia pietrese. I funerali saranno celebrati alle ore 11:30 presso il Padiglione blu della Fiera di Genova e su mia richiesta le campane delle nostre Parrocchie suoneranno a lutto per qualche minuto e anche le ambulanze di Pietra Soccorso accenderanno le loro sirene, l’Amministrazione Comunale chiede a tutti qualche minuto di raccoglimento e alle attività produttive di abbassare simbolicamente per qualche istante le saracinesche. Sarà un abbraccio simbolico, breve ma intenso, per comunicare il nostro affetto e la nostra comprensione per chi ha perso tutto”.

Finale Ligure. A seguito proclamazione del lutto nazionale per domani sabato 18 agosto, l’amministrazione comunale finalese invita in questa giornata di lutto nazionale a rispettare il silenzio cittadino come gesto concreto di vicinanza e di cordoglio alla Città di Genova e per chi ha perso molto, se non tutto, in questa terribile tragedia.

I commercianti di Finale Ligure partecipanti alla manifestazione “Sbanca l’Estate” invitano la popolazione e tutte le strutture ricettive della città ad unirsi all’iniziativa decisa di comune accordo per ricordare le vittime della tragedia avvenuta a Genova. “Chiediamo che sabato 18 agosto la città si fermi per 10 minuti” affermano. “Chiediamo che vengano chiuse le attività dalle ore 11,00 alle 11,10 e che vengano osservati 10 minuti di assoluto silenzio. Tutte le bancarelle presenti nel centro di Finalmarina verranno chiuse/coperte con un telo bianco e la clientela all’interno del negozio allontanata per l’intera durata del tempo. Tutto si fermerà”. “Ognuno di noi per quella giornata indosserà un indumento di colore nero t-shirt o nastro al braccio in segno di lutto”.

Bergeggi. “Domani mattina, in occasione della giornata di lutto nazionale, invitiamo tutta la cittadinanza a raccogliersi in un minuto di silenzio alle ore 11:00. Invitiamo tutte le attività commerciali, sempre nello stesso minuto, ad abbassare le serrande come gesto simbolico in ricordo delle vittime del tragico evento” ha scritto su Facebook il sindaco Roberto Arboscello.

Vado Ligure. In occasione dei funerali di Stato per le vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova, l’amministrazione comunale vadese ha invitato tutta la cittadinanza a voler partecipare al minuto di raccoglimento che si terrà sabato 18 agosto 2018 alle ore 11.00, presso il Monumento ai Caduti posto sulla passeggiata a mare.

Savona domani ricorderà le vittime della tragedia della A10. Alle 11.30 in Piazza Mameli la campana del Monumento ai Caduti rintoccherà in memoria delle vittime del crollo del ponte Morandi. I rintocchi avverranno in concomitanza con i funerali di Stato a Genova, per esprimere solidarietà e vicinanza alla popolazione colpita. Essendo prevista la presenza del sindaco di Savona con il gonfalone della città ai funerali di Stato a Genova, alla cerimonia organizzata dall’amministrazione comunale di Savona in piazza Mameli presenzierà il vice sindaco Massimo Arecco.

Celebrazioni domani anche a Cairo Montenotte. Alle 11, in piazza della Vittoria, al Monumento dei Caduti, Cairo rinnoverà, in un mesto momento di raccoglimento e di preghiera, il proprio dolore per le vittime del disastro di Genova, stringendosi alle loro famiglie e a ogni cittadino del capoluogo ligure con sentimenti di cordoglio, di vicinanza e di grande affetto. Bandiere a mezz’asta sulla facciata principale del Comune di Cairo Montenotte in segno di lutto per la tragedia che ha colpito la città di Genova con il crollo del Ponte Morandi sull’autostrada A10. “Un doveroso segno di cordoglio e partecipazione in memoria delle vittime”, hanno fatto sapere dall’amministrazione comunale.

A Spotorno i consiglieri di minoranza Francesco Bonasera, Matteo Marcenaro, Francesco Riccobene e Salvatore Massimo Spiga “dopo aver espresso apprezzamento e condivisione per le scelte adottate in questi giorni dall’amministrazione riguardo all’annullamento o al rinvio di molte manifestazioni in segno di rispetto per la tragedia che ha colpito la città di Genova, hanno ritenuto opportuno proporre in modo formale alla giunta e alla cittadinanza lo svolgimento di una breve manifestazione commemorativa in concomitanza con i funerali di Stato. Per questo, pur consapevoli che probabilmente l’amministrazione sarà presente con un rappresentante alle esequie genovesi, abbiamo chiesto al sindaco di poter svolgere una piccola manifestazione anche a Spotorno con la deposizione di un mazzo di fiori presso il monumento ai caduti in piazza della Vittoria alle 11 di domani sabato 18 agosto”. La manifestazione a ricordo delle vittime del crollo del viadotto è “aperta a tutti i cittadini e ospiti, tra i quali vi sono sicuramente tanti cittadini genovesi, nonché alle associazioni cittadine, per questo chiederemo che venga data diffusione della sua organizzazione anche attraverso i social del Comune di Spotorno. Ringraziamo tutti coloro che con la loro presenza vorranno portare la testimonianza di solidarietà per le vittime e le loro famiglie, nonché vicinanza ai feriti con l’auspicio che possano riprendersi tutti al più presto, così come la città di Genova e la nostra Regione”.

A Varazze, in occasione dei funerali di stato delle vittime del crollo del ponte Morandi, Ascom Confcommercio Varazze e Associazione Albergatori Varazze invitano tutti gli operatori del commercio e del turismo locale a “spegnere le luci o chiudere per alcuni minuti le loro attività domani sabato 18 agosto alle 11.30 in segno di lutto e vicinanza a quanti stanno soffrendo per questa atroce disgrazia”.

Un minuto di silenzio verrà osservato anche ad Alassio: domani alle 11 le autorità cittadine, civili e militari si daranno appuntamento davanti al municipio alassino insieme a tutta la cittadinanza che vorrà presenziare per “salutare con una breve benedizione officiata da monsignor Angelo De Canis e con un minuto di silenzio le vittime di Genova. Inutile sottolineare come gli eventi di Genova abbiano profondamente scosso gli animi di tutta la collettività che da giorni ha testimoniato e sta testimoniando il proprio dolore in ogni forma possibile. Domani, giorno dell’ultimo saluto alle vittime fino ad oggi estratte dalle macerie del Ponte Morandi, un altro pensiero si leverà alto per raggiungere idealmente i caduti, i loro famigliari, la città di Genova, la Liguria, il nostro Paese ferito nel profondo dal crollo del ponte. Quello che si leverà da Alassio, e dai tanti Comuni della Riviera che si stanno organizzando con iniziative analoghe, sarà e vorrà essere un silenzio assordante”.