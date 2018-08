Loano. L’amministrazione comunale di Loano e Dimensione Eventi, in pieno accordo con gli artisti, hanno stabilito di sospendere la rassegna di cabaret in programma all’arena estiva del Giardino del Principe di Loano nell’ambito del “Dreams Festival”.

In particolare, lo spettacolo “E’ tutto un recito” di Biagio Izzo, in cartellone questa sera, giovedì 16 agosto, è stato annullato. La tappa del tour “Insomnia” di Beppe Grillo, previsto per sabato 18 agosto, è stata rinviata al 1 settembre.

I biglietti saranno rimborsati secondo le normali procedure del circuito TicketOne. I rimborsi per lo spettacolo di Biagio Izzo si potranno richiedere a partire dal 17 agosto fino al 17 settembre; i rimborsi per lo spettacolo di Beppe Grillo, invece, si potranno richiedere da l18 agosto fino al 18 settembre. Chi invece volesse assistere allo spettacolo di Grillo il 1 settembre potrà utilizzare il ticket già acquistato e valito per il 18 agosto.

Sono stati rinviati anche tutti gli eventi e le manifestazioni in programma fino al 18 agosto compreso. La competizione podistica “Marina Classic” si svolgerà non più sabato 18 agosto ma sabato 25 agosto. Il concerto della band Progetto Festival nell’ambito della rassegna “Finalmente Venerdì”, in calendario originariamente martedì 14 agosto, si terrà invece martedì 28 agosto. Il “Martedì della cultura” all’insegna di “Poesie e musica” in origine in programma martedì 14 agosto si terrà invece martedì 4 settembre in biblioteca. Per oggi, giovedì 16 agosto, resta invece confermato il concerto presso l’oratorio delle Cappe Turchine.

“A distanza di due giorni dal crollo del ponte Morandi – spiegano dall’amministrazione Pignocca – da Genova continuano a giungere notizie drammatiche. In segno di rispetto e cordoglio nei confronti delle vittime e dei famigliari e d’accordo con Dimensione Eventi, gli stessi artisti e le varie realtà che hanno promosso le singole manifestazioni, abbiamo ritenuto opportuno sospendere tutti gli eventi e gli spettacoli che si sarebbero dovuti svolgere in questi giorni nella nostra città. In questo momento è necessario fermarsi a riflettere e, soprattutto, stringersi silenziosamente intorno a quanti, in diversa misura, sono stati colpiti da questa immane tragedia”.