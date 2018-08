Tragedia A10, incontro di preghiera alla Chiesa San Pietro di Savona

Savona. Oggi pomeriggio alle ore 16 presso la Chiesa San Pietro in via Untoria, comunità retta dai Padri Carmelitani, si terrà un momento di raccoglimento e preghiera per le vittime del crollo del ponte Morandi di Genova, avvenuto nella mattinata di martedì scorso.

La funzione religiosa sarà curata da padre Vittorino Corsini e animata da alcuni coristi della Parrocchia San Pietro.