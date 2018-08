Ceriale. L’appuntamento “Cabaret d’autore”, previsto per sabato alle ore 22:00 in piazza della Vittoria, con “Pino e gli Anticorpi”, è stato sospeso. “Di fronte a quanto accaduto – commenta il sindaco Luigi Romano – è giusto che tutto si fermi. Sabato sarà una giornata di profondo dolore e commozione per tutti noi, silenzio in rispetto e in memoria delle vittime, con l’auspicio che i feriti possano riprendersi prima possibile”.

Loano. L’amministrazione comunale di Loano e Dimensione Eventi, in pieno accordo con gli artisti, hanno stabilito di sospendere la rassegna di cabaret in programma all’arena estiva del Giardino del Principe di Loano nell’ambito del “Dreams Festival”. La tappa del tour “Insomnia” di Beppe Grillo, previsto per sabato 18 agosto, è stata rinviata al 1 settembre. Sono stati rinviati anche tutti gli eventi e le manifestazioni in programma fino al 18 agosto compreso. La competizione podistica “Marina Classic” si svolgerà non più sabato 18 agosto ma sabato 25 agosto. Il concerto della band Progetto Festival nell’ambito della rassegna “Finalmente Venerdì”, in calendario originariamente martedì 14 agosto, si terrà invece martedì 28 agosto. Il “Martedì della cultura” all’insegna di “Poesie e musica” in origine in programma martedì 14 agosto si terrà invece martedì 4 settembre in biblioteca.

Foto 2 di 2



Per lutto nazionale per la tragedia di Genova, comunichiamo che, in accordo con il Comune di Loano (e la Marina di Loano) che ha annullato tutti gli eventi della giornata di Sabato 18 agosto, la Marina Classic, gara non competitiva di circa 5 km del Grand Prix Tune-Up RunRivieraRun prevista per quella data, é stata posticipata a Sabato 25 agosto in Marina di Loano con orario di partenza alle ore 20. L’Asd RunRivieraRun é vicina alle famiglie delle vittime di questa immane tragedia. Forza Genova! Chi volesse iscriversi prima lo può fare inviando un’email a: info@runrivierarun.it o telefonando al numero 019.6898607.

Borghetto Santo Spirito. “Non ritengo di dover emettere una specifica ordinanza. So che ognuno di voi non ha bisogno di un ordine per manifestare rispetto e vicinanza alle persone che sono state duramente colpite dai fatti di Genova. Sabato mattina alle 11.00 vi saranno i funerali di Stato. A quell’ora, su mia richiesta, le campane delle Parrocchie di San Matteo e Sant’Antonio suoneranno a lutto e gli stabilimenti balneari, spontaneamente, osserveranno un minuto di silenzio insieme ai propri ospiti. Congiuntamente chiedo a tutte le attività commerciali di Borghetto di abbassare, simbolicamente e anche solo per un istante, le serrande e di unirsi con tutti i cittadini in un minuto di raccoglimento e in un ideale unico abbraccio. Vi sono grato per la sobrietà con la quale avete trascorso il vostro ferragosto”. Questo l’appello lanciato dal sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa.

Quiliano. L’amministrazione comunale ha deciso di non effettuare il concerto della Banda Tziga che avrebbe dovuto aver luogo domani sera in piazza della Chiesa a Valleggia. “Non credo sia il caso di spiegarne le motivazioni…” ha riferito il sindaco Alberto Ferrando.

Finale Ligure. L’intera struttura della Fortezza di Castelfranco si unisce al cordoglio nazionale per la tragedia di Genova; pertanto lo spettacolo, precedentemente annunciato per il 18 e 19 agosto, “Lontano nel mondo”, storia di Luigi Tenco – di Ferdinando Molteni, andrà in scena unicamente la sera di domenica 19 agosto.

Andora. Il comune di Andora comunica di aver annullato tutti gli eventi in programma per sabato 18 agosto, giornata di lutto nazionale per le vittime del crollo del viadotto Morandi a Genova.

Aggiornamenti nelle prossime ore su altri eventi annullati o rinviati.