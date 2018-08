Genova. Le immagini che arrivano da Genova lasciano senza parole, ma passato lo sgomento e lo stato di shock arriveranno sicuramente la rabbia, la polemiche e le indagini sulle cause e le responsabilità della più grave tragedia mai avvenuta in Liguria, che avrà per lungo tempo pesanti ripercussioni, su molteplici fronti.

All’origine del crollo, avvenuto durante il violento temporale e acquazzone che ha interessato il capoluogo ligure, ci sarebbe un cedimento strutturale. Ma al di là del maltempo, questa potrebbe essere la classica “tragedia annunciata”.

Alla nostra redazione sono pervenute infatti alcune foto scattate tre giorni prima del crollo di questa mattina, che dimostrano ampiamente i primi segni di cedimento del ponte Morandi. Mentre un’altra testimone racconta di aver visto, questa mattina verso le 9, staccarsi qualcosa dal viadotto. Ma non ci sono stati interventi né chiusure, nessun provvedimento.

Tra l’altro sui social starebbero circolando altre foto, come quella qui sopra, che almeno a un occhio poco esperto possono far sospettare problemi strutturali del viadotto della A10. E c’è chi si chiede se fosse o meno il caso di prendere dei provvedimenti in caso di allerta meteo. Una tragedia che si poteva evitare? Sarà la magistratura ad accertarlo, con relative responsabilità.

E nel mirino di molti che per tante volte sono transitati in quel tratto di autostrada, diretti a Genova o in uscita dal capoluogo ligure, non potranno che finire le mancate manutenzioni di consolidamento per un ponte degli anni ’60 e le lesioni strutturali visibili già da tempo e che avrebbero dovuto mettere in guardia, anche per il notevole numero di veicoli e mezzi in transito.