Tra colori e poesia

La poesia è dappertutto e può fare capolino in ogni dove.

Tutto quello che serve è avere tanta, tantissima curiosità da saperla cogliere e quella giusta sensibilità per poterla raccontare.

Ed è il caso di Roccavignale dove, sulla parete del Comune, appare una meravigliosa opera d’arte che parla di poesia ed ha i contorni di uno stupendo fenicottero.

“Io sono migrante

non ho nazione

non sento confini.

Seguo la luna

vivo fra cielo e terra

fra alberi e stelle”

L’autore si chiama Opiemme: un artista italiano che, attraverso questo pseudonimo, racconta la sua arte tra colori, frasi ed installazioni pronte a stupirvi.

“Opiemme esplora il territorio di confine tra poesia e immagine, dove la parola è libera di trasformarsi in segno grafico arricchendosi di nuovi significati. Immagini da leggere, parole da guardare.

La poesia diventa segno con cui tracciare nuove immagini. Le immagini diventano parole con cui comporre nuova poesia.

Vive e lavora a Torino.

La sua ricerca inizia scrivendo poesie, chiedendosi come poterne svecchiare la comunicazione. Reinventa la fruizione e l’occasione della lettura, cercando nuovi modi con cui presentare poesia.

Trasferisce la sua poetica direttamente su tela, su carta, su muro e su qualunque superficie possa ospitare il suo viaggio all’interno del quale poesia e immagine si fondono arricchendosi reciprocamente di nuovi significati. Attivo sotto pseudonimo, l’artista si distingue per unire poesia ad arte pubblica, per avere spinto il movimento della poesia di strada italiana verso nuovi orizzonti” ecco quanto racconta di sè nel suo sito web opiemme.com.

Cultura ed arte sotto nuove prospettive, attraverso uno stile che mi emoziona e mi colpisce ogni volta.

Una curiosità nel nostro territorio, tutta da conoscere!

[immagine presa sul sito Opiemme.com, al seguente link: http://opiemme.com/public/migrant-migratory-bird/]

