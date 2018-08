Tpl, Melis (M5S): “Auspichiamo proroga della messa a gara, ma da Regione serve maggiore attenzione”

Regione. “La giunta Toti continua a non prendere posizione sul tema del trasporto pubblico locale e, in particolare, di quello savonese, al centro di una nostra interrogazione discussa oggi in consiglio regionale”. Lo afferma Andrea Melis, consigliere regionale MoVimento 5 Stelle Liguria.

“L’assessore ai trasporti Berrino – prosegue Melis – si è limitato a rimandare tutto alle competenze degli enti gestori, ricordando che, se dal governo dovesse arrivare una proroga sul vincolo di effettuare affidamenti entro quest’anno, anche la procedura di messa a gara di Savona potrebbe decisamente rallentare. Un’eventualità su cui faremo le dovute verifiche ma resta il fatto che rispetto a tutti gli altri enti gestori liguri, quello del savonese è l’unico che ha deciso di procedere speditamente con l’affidamento tramite gara, scelta che non condividiamo”.

“Siamo convinti che, pur tra tutte le difficoltà e al netto dei doverosi interventi da fare, la gestione pubblica dei trasporti è e resta al momento l’opzione più efficiente e performante. Ci saremmo aspettati, pertanto, un’attenzione maggiore da parte di Regione sul tema del Tpl e un supporto concreto affinché siano salvaguardati gli interessi di utenti e lavoratori”.