Toti pronto a ricandidarsi per la Regione, Ciangherotti: “Ad Albenga un governo di centrodestra per sostenerlo”

Albenga. “Noi ci siamo”. Lo dice Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in consiglio Comunale ad Albenga, commentando la notizia della ricandidatura di Giovanni Toti alla presidenza della Regione Liguria.

Il forzista ingauno è pronto a mettersi a disposizione del governatore, che nei giorni scorsi si è detto intenzionato a correre per un secondo mandato: “Ho appreso con grande entusiasmo l’annuncio della ricandidatura di Giovanni Toti alla presidenza della Regione Liguria – dice Ciangherotti – Con lui e con il centrodestra al governo della nostra regione è davvero cambiato il vento, con un nuovo modo di amministrare, finalmente nell’interesse dei liguri e non di pochi, come invece avveniva in passato con le sinistre. Nonostante la difficile eredità, Toti ha dato nuovo slancio alla Regione e anche al centrodestra, con il cosiddetto ‘modello Liguria’ che tanti successi ha portato a Savona, Genova e La Spezia”.

“Il territorio ha smesso di guardare al passato e ha rivolto il proprio sguardo verso il futuro, e così sarà anche ad Albenga, l’anno prossimo, quando il centrodestra tornerà al governo della città per porre rimedio ai disastri del governo Pd Cangiano-Vazio. La campagna di Albenga 2019 per fare da apripista alla volata di Toti nel 2020: noi ci siamo”.