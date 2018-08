Top 10 della settimana: arriva Drake ed è subito hit, mentre Sfera Ebbasta ci porta da Pablo!

Giovedi di fine agosto, fuori fa caldissimo e l’estate si fa sentire come piace a noi, mare, serate e divertimento, le casse suonano forte i ritmi della #ivgchart la classifica dei 10 pezzi più ascoltati e ballati della settimana, la #ivgchart e sempre più letta e ascoltata e colgo l’occasione per ringraziare tutte le persone che mi scrivono e che mi suggeriscono le loro canzoni preferite.

Anche questa settimana il mio consiglio all’ascolto, è un pezzo uscito a fine luglio e viene dal mondo della trap italiana ma con un tocco internazionale “Pablo” infatti la canta Sfera Ebbasta e il beat è quello di Rvssian producer molto importante nella scena mondiale, mi piace, si sente, si suona spesso e la potete ascoltare qui.

Questa settimana una nuova entrata e sempre tantissima bella musica come sempre quindi volume sempre alto e via con la #ivgchart.

Al primo posto inversione di posizione, la coppia di J-Ax & Fedez con la loro “Italiana” l’inno di un’estate italiana tutta da vivere passa al quinto posto e si scambia con la regina incontrastata di questa estate 2018 “Amore e Capoeira”! Al secondo posto, una canzone fresca, un nuovo talento uscito dai social, piace molto ai giovanissimi e la sua “Nera” è sicuramente una hit italiana, complimenti ad Irama perchè entra a gamba tesa nella seconda posizione della nostra chart!

Alla terza posizione un disco fortissimo, un tormentone assicurato, due king della musica reggaeton che insieme non possono che fare altro che una hit, Nicky Jam & J Balvin con la loro X. Alla posizione numero 4, troviamo Drake, per lui è ormai un abitudine fare hit e anche questa volta ci è riuscito, il disco oltre ad essere bellissimo, ha un video davvero fatto bene ed il contorno delle varie challenge sul web hanno fatto schizzare “In my feelings” ai primi posti di tutte le chart.

Alla posizione numero 5 quindi scendono Fedez e J-Ax con “Italiana”. Alla posizione numero 6 Elettra Lamborghini che avevamo già sentito con Gue Pequeno e Sfera Ebbasta esce con la sua Hit “Pem Pem”, un disco estivo, solare e ritmato, mi piace molto e lo suono spesso nei miei djset.

Alla posizione 7 troviamo la nuova entrata della settimana scorsa, non poteva mancare, come ogni estate che si rispetti arriva Baby K e si piazza subito in classifica con la sua “Da Zero a Cento”. La numero 8 della #ivgchart , è la nuova entrata della settimana, come ogni estate ritorna Fabio Rovazzi e anche questa volta segna una bella X in tutte le classifiche italiane con la sua “Faccio quello che voglio”, canzone che mi piace molto e con un ritornello che sicuramente entrerà nella testa a tanti di noi!

Alla posizione numero 9 troviamo, Carl Brave con il primo video del suo Album Notti Brave, la canzone si chiama “Fotografia” mi piace molto e ha due featuring molto importanti, Francesca Michielin e Fabri Fibra. Alla posizione numero 10 la nuova entrata della settimana, l’avevamo già sentita nei miei consigli all’ascolto, è un pezzo magnifico “Girls like you” dei Maroon 5 con Cardi B.

Restate connessi e ogni settimana tenetevi pronti ad alzare il volume!

#1 – Takagi & Ketra – Amore e Capoeira ft. Giusy Ferreri e Sean Kingston

#2 – Irama – Nera

#3 – Nicky Jam & J Balvin – X (EQUIS)

#4 – Drake – In my feelings

#5 – J-Ax & Fedez – Italiana

#6 – Elettra Lamborghini – Pem Pem

#7 – Baby K – Da zero a Cento

#8 – Fabio Rovazzi – Faccio quello che voglio

#9 – Carl Brave – Fotografia

#10 – Maroon 5 ft. Cardi B. – Girls Like You

