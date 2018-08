Termina a reti bianche (0-0) l’amichevole Imperia-Albissola

Savona. . Si è giocata, a Cervo, l’amichevole tra l’Imperia di mister Pietro Buttu e l’Albissola di Fabio Fossati, terminata a reti bianche (0-0).

Lunedì 13 agosto inizia la preparazione precampionato della formazione Beretti dell’Albissola, affidata ad Alessio Ambrosi.

La rosa dei ceramisti:

Portieri: Alocci, Ferrari, Vasoli

Difensori: Batocchioni, Bettella, Costantino, Lamonica, Orlando, Piccardo, Pittaluga, Scarella, Zaccheo

Centrocampisti: Bennati, Biancato, Boero, Lazzaretti, Malterzi, Rossi, Scaccianoce

Attaccanti: Di Bella, Di Nardo, Jassey, Menini, Perasso

Bartolomeo Segale è il collaboratore tecnico di mister Ambrosi, mentre Domenico Doardo si prenderà cura dei portieri.

Continuano i movimenti di mercato, che vedono protagonista il Finale , che comunica di aver ingaggiato (dall’Albissola), a titolo definitivo, il centrocampista (classe ’99) Daniele Galli.

Gianmarco Basso, ex centrocampista del Finale, lanciato da Buttu, in Serie D; lo scorso anno in forza alla Primavera dell’Entella, è ufficialmente un nuovo giocatore del Cuneo di Cristiano Scazzola.

Il Bragno di CristianCattardico ingaggia (dalla Cairese) il difensore (classe 2000) Samuele Croce.