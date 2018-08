Tentata rapina in un tabacchino a Pietra Ligure, indagini dei carabinieri

Pietra Ligure. Tentata rapina nella tarda mattinata di oggi in un tabacchino di via Torino a Pietra Ligure. Secondo quanto appreso un uomo, con volto coperto da un casco, sarebbe entrato all’interno dell’esercizio e avrebbe intimato la consegna del denaro contenuto nelle casse, non si sa se armato o meno.

Alla reazione del titolare e di una signora presente che ha subito allertato il numero unico di emergenza, il rapinatore si è spaventato e ha rinunciato al colpo, fuggendo via e facendo perdere le proprie tracce.

Non si esclude che il malviventi si sia dato alla fuga a bordo di uno scooter parcheggiato non molto distante.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pietra Ligure che hanno subito avviato le indagini per risalire al responsabile. Sono stati svolti accertamenti alla ricerca di tracce lasciate dall’uomo e al vaglio dei militari anche le immagini del circuito di videosorveglianza dell’esercizio, alla ricerca di elementi utili.