Tentano di rubare da Decathlon, arrestati

Vado Ligure. I carabinieri della stazione di Vado Ligure hanno arrestato per tentato furto aggravato in concorso S.F., 32enne leccese, e C.V., 29enne milanese.

I carabinieri, intervenuti su richiesta dei dipendenti di Decathlon, hanno bloccato i due giovani che già avevano oltrepassato la barriera casse. Nel corso del controllo i militari hanno accertato che i due giovani avevano sottratto della merce dalla quale avevano rimosso i dispositivi antitaccheggio. La refurtiva, del valore totale di 250 euro, era in parte indossata ed in parte nascosta all’interno di una borsa.

La merce recuperata è stata riconsegnata al responsabile del punto vendita. I giovani, sono stati accompagnati in caserma per gli accertamenti del caso e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria per il reato di tentato furto aggravato in concorso.