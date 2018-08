Telecamere in casa per controllarla, ma anche botte e insulti davanti alla figlia minorenne: arrestato per maltrattamenti alla moglie

Savona. Maltrattamenti in famiglia. E’ l’accusa della quale deve rispondere un savonese di 43 anni, P.G., che ieri sera è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Savona dopo aver accertato che aveva picchiato la moglie davanti alla figlia minorenne.

Al loro arrivo nell’abitazione della coppia i militari hanno trovato mamma e figlia in lacrime, la casa a soqquadro, mentre il marito è apparso indifferente rispetto alla situazione. Gli immediati accertamenti svolti dai carabinieri avrebbero ricostruito uno scenario decisamente grave: la donna avrebbe subito anni di violenze, minacce, vessazioni psicologiche, insulti e botte davanti alla figlia minore.

Oltre alle violenza, il marito avrebbe anche controllato la moglie in ogni suo movimento installando delle telecamere nell’abitazione arrivando anche ad impedirle di uscire con le amiche.

Inoltre gli uomini dell’Arma hanno verificato che la donna, più volte, aveva fatto ricorso alle cure mediche, ma in passato aveva denunciato solamente una volta il marito per paura della sua reazione.

L’ultimo episodio, avvenuto appunto ieri sera davanti alla figlia minorenne, ha convinto la donna a chiamare i carabinieri.

P.G., dopo essere stato accompagnato in caserma per gli atti di rito, è stato trasferito nell’abitazione della madre agli arresti domiciliari in attesa dell’interrogatorio davanti al gip del tribunale di Savona.