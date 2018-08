Taglia gli antitaccheggio con un tronchesino, una volta scoperto spintona la commessa e fugge: arrestato

Cisano Sul Neva. Ieri pomeriggio un 33enne residente a Loano, originario dell’Ecuador, è stato arrestato dai carabinieri di Alassio con l’accusa di rapina impropria all’interno di un negozio di abbigliamento a Cisano Sul Neva, gestito da una signora cinese.

Secondo quanto riferito dai militari l’uomo, in possesso di un tronchesino, stava rimuovendo i sigilli dei vari capi di abbigliamento quando è stato notato da un addetto alla vigilanza: in un primo momento avrebbe fatto finta di mostrare la merce che aveva sottratto, poi, all’improvviso, strattonando una commessa avvicinatasi per aiutare il collega nel controllo, l’avrebbe spintonata per poter fuggire, portando con sé una scarpa.

Rintracciato poco dopo dagli uomini della radiomobile, subito allertati dal 112, è stato tratto in arresto per rapina impropria. La merce trafugata è stata consegnata alla proprietaria del negozio. Il responsabile è un giovane noto alle forze dell’ordine. Stamattina l’udienza di convalida a Savona.