Successo degli stand di Cia all’Antica Fiera del Bestiame di Carcare

Carcare. “Ormai in Val Bormida i prodotti dei nostri agricoltori sono apprezzati da tempo grazie ai costanti appuntamenti che organizziamo proprio a Carcare”. A dirlo è il responsabile regionale per Cia in Liguria de “La Spesa in Campagna”, Giorgio Scarrone.

“In questa occasione abbiamo voluto sviluppare ulteriormente la parte dedicata ai laboratori: così grandi e piccini hanno potuto capire tutto il lavoro che c’è dietro alla preparazione del pesto, dei formaggi e del chinotto che raccoglie sempre più consensi” prosegue Scarrone.

L’Antica Fiera del Bestiame di Carcare ha registrato anche quest’anno una forte partecipazione. “La nostra collaborazione con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Christian De Vecchi è costante – spiega Giorgio Scarrone -. Questo ci ha permesso di consolidare il successo de ‘La Spesa in Campagna’ ogni primo sabato del mese e di ampliare in modo innovativo anche la nostra partecipazione a questa edizione dell’Antica Fiera del Bestiame”.