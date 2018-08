Varazze. Serata pimpante quella di mercoledì 1° agosto in piazza Bovani, a Varazze, per la prima selezione di Miss Blumare 2018, organizzata dal centro commerciale “Corte di Mare”, in collaborazione con gli stabilimenti balneari di Varazze, Celle Ligure e Cogoleto, con il patrocinio del Comune varazzino.

Con 19 splendide concorrenti in passerella, la giuria ha faticato non poco, dati i valori in campo che hanno evidenziato, fresca bellezza, una indiscutibile padronanza della passerella, una signorile eleganza dell’abbigliamento da sera e da passeggio (collaborazione intelligente e preziosa dei negozi che fanno parte di Corte di Mare), che ha trasformato piazza Bovani in un raffinato atelier di moda di buon gusto.

Un’impresa scegliere fra tanta grazia, comunque tutte le concorrenti sono state premiate da una corale e spontanea simpatia. Il risultato per il podio è stato il seguente. 1° a pari merito: Elisa Mazzucchelli di Genova (Bagni Mafalda Varazze) ed Erika Rottini di Genova (Bagni Pinuccia Varazze); 2° Carlotta Laceducci di Parma (Bagni Lido Celle); 3° Francesca Baccino di Varazze (Bagni Mauro Varazze), seguono le altre 16 ragazze, accomunate da un caloroso e prolungato applauso.

Alla manifestazione di Varazze seguiranno ora le ulteriori selezioni regionali e nazionali su una nave da crociera della MCS.

Accurata e perfetta come sempre l’organizzazione di Corte di Mare, diretta signorilmente e con spiccato savoir faire da Paolo Putrino, da quest’anno al termine del suo impegno con Corte di Mare ma sicuramente “ripescabile” per gli eventi di cui si è dimostrato un perfetto e simpatico conduttore.

Sul palco della premiazione è salito anche l’Ing. Simone Perata dello staff dirigenziale del grande Centro Commerciale Varazzino, patron delle riuscita serata, e l’Assessore alla Cultura Mariangela Calcagno che ha portato il saluto dell’Amministrazione Comunale.

Complimenti a tutti e un pizzico di malinconia per la partenza di tanta bellezza che, comunque, si ripresenterà con nuove gradevoli presenze negli appuntamenti delle prossime estati.