Successo a Loano per le selezioni di Miss Riviera delle Palme e reginetta del Carnevaloa

Ai Bagni Medusa di Loano si è svolta le seconda selezione per poter partecipare alla finale del 26 agosto di Miss Riviera delle Palme e reginetta del Carnevaloa.

Le ragazze che hanno passato il turno sono: Carmen Rocchino che ha vinto la selezione ed è diventata Miss Bagni Medusa, seconda Angelica Girello, terza Isabel Sulo; passa il turno anche Noemi Patino per la selezione per la reginetta del Carnevaloa.

Questa sera, mercoledì 8 agosto ai Bagni Miramare, alle ore 21:15, andrà in scena la terza selezione delle miss: saranno otto ragazze tutte molto carine e preparate a contendersi i tre posti per la finale. Per la giuria il compito è sempre molto difficile visto l’ottimo livello delle ragazze partecipanti che hanno tutte un buon portamento, sono disinvolte nel parlare e molto preparate.

“Sono molto felice del gran numero di iscrizioni e vi ricordo che le iscrizioni sono sempre aperte fino al 22 agosto per l’ultima selezione che si svolgerà il 24 agosto allo Skatting Club di Loano; andando sulla pagina Facebook di Miss Riviera delle Palme si trovano tutte le istruzioni per l’iscrizione. Un ringraziamento a tutti i volontari e collaboratori dell’ Associazione Vecchia Loano per l’assiduo lavoro per l’ottima riuscita della manifestazione” afferma l’organizzazione dell’evento.