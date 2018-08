Stella, provinciali chiuse al traffico durante le processioni di San Rocco e San Bernardo

Stella. Strade provinciali chiuse a Stella in occasione di due diverse processioni. Lo ha deciso la prefettura di Savona su richiesta dello stesso Comune di Stella.

Il 16 agosto sarà chiusa in entrambi i sensi di marcia la Sp37 “Sanda-Gameragna-Vetriera”, in occasione della processione religiosa in onore di San Rocco, dal Km 1+700 al Km 1+950, nel tratto di centro abitato della frazione Gameragna, dalle ore 18.45 alle ore 19.30 circa.

Il 20 agosto invece la sospensione temporanea della circolazione riguarderà il tratto della Sp32 tra il Km 2+200 e la Piazza della Chiesa, a Stella San Bernardo: la provinciale sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni dalle 19 alle 20.30 circa.

Il divieto non si applica ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall’organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.