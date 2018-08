Celle Ligure. Il Centro stletica Celle Ligure è sempre attivo, nonostante le temperature top di queste giornate estive. Eccoci allora alla quarta edizione della staffetta a coppie sulla spiaggia, un evento podistico che gode del patrocinio del Comune di Celle Ligure sotto l’egida UISP, oltre che del supporto tecnico organizzativo dell’ASD Atletica Arcobaleno Savona. La gara si svolgerà nella serata di venerdì 10 agosto.

Il percorso sarà di circa 800 metri per ciascuna frazione, che si snoderanno lungo l’arenile di Celle Piani, sulla battigia. Sarà possibile la composizione di coppie assortite un po’ in tutti i modi, con premi per tutti grazie al contributo degli sponsor tecnici Kahru e Riviera sport e di vari esercenti cellesi che supportano l’evento.

Si tratta di una gara non competitiva aperta a tutti, tesserati e non tesserati, purché in regola con le vigenti norme sanitarie oppure sottoscrivendo il modulo di autocertificazione.

Iscrizioni sul posto, ma è possibile la pre-iscrizione tramite mail a centroatleticacelleligure@gmail.com, oppure recandosi o telefonando a Riviera Sport, via Aicardi 126, Celle Ligure 019/993767.

Il ritrovo, sia per la conferma, sia per nuove iscrizioni, è fissato a partire dalle ore 19.00 presso i bagni Lido a Celle Piani, con inizio delle gare alle ore 20.00.

Al termine della manifestazione aperitivo offerto a tutti i partecipanti.

Quota iscrizione fissata in Euro 10 a coppia; Iscrizione gratuita per i partecipanti “Under 14”.