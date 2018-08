Celle Ligure. Quarta edizione della Staffetta a coppie sulla Spiaggia, un evento promosso dal Centro Atletica Celle Ligure con il patrocinio del Comune di Celle Ligure e con il supporto degli sponsor tecnici Riviera Sport e Karhu.

Sede di gara sempre la spiaggia (o meglio la battigia…) dei Piani di Celle Ligure, con partenza ed arrivo presso i Bagni Lido/Ristorante Ca du Ma.

di 8 Galleria fotografica La staffetta sulla spiaggia a Celle Ligure









Ed è poker per le affiatatissime Leonora Serra e Cassandra Sprenger che si aggiudicano anche questa edizione correndo come sempre “con il cuore in mano”… Che siano i campionati italiani od una garetta tra amici non cambia l’approccio di queste ragazze che hanno dato tantissimo al movimento atletico ligure e che rappresentano un bell’esempio per i giovani che iniziano oggi ad avvicinarsi alla disciplina. 5’00″8 il tempo. Ilaria Melotto e Laura Pensi chiudono in 5’27″7 sopravanzando nel finale Katty Miranda e Alina Roman (5’41″8).

Nella gara “top” al maschile, categoria M1 (somma età degli staffettisti inferiore a 80) prevale il tandem targato Atletica Arcobaleno. Gli junior Andrea Di Molfetta e Samir Benaddi corrono frazioni individuali intorno ai 2’06” ed il risultato finale di 4’12″1 li premia. Buon secondo posto in 4’16″2 per i fratelli Michele Sgoifo ed Andrea Sgoifo, mentre terminano in terza posizione, 4’26″6 il crono, Andrea Panassidi e Davide Ansaldo.

Gara per i più giovani su percorso ridotto. Gli under 12 si danno battaglia su frazioni di circa 300 metri per ogni staffettista. Vittoria in volata per Filippo Gemma e Simone Andreazza (2’39″5) su Layla Petrini ed Elena Iagulli (2’39″7). Terza piazza per Vivian Petrini e Marisol Cantos in 3’19″3.

La gara mista vede l’affermazione dei consolidati e noti runner Laila Hero e Mauro Faccio che si impongono in 4’49″2. Alle loro spalle Valentina Rezzano e Gabriele Poggi (5’00″0 all’arrivo), mentre per il terzo posto troviamo il buon risultato di Bianca Ferrua ed Alessandro Ferrua, portacolori dell’Albenga Runners, che corrono in 5’04″3.

Classifica per gli M2 (somma età superiore agli 80) con affermazione per Massimo Galatini e Matteo Ruffo che prevalgono in 5’21″5 su Bruno Aureli e Paolo Bossi (doppietta Atletica Varazze). In terza posizione troviamo Massimo Andreazza e Giancarlo Zaghi.

Soddisfatto il presidente del Centro Atletica Celle Ligure Andrea Marchese: “Nonostante le molte concomitanze di una data estiva abbiamo ottenuto un grande successo di partecipazione, oltre trenta coppie iscritte, per una manifestazione che vuole tenere vivo l’interesse e promuovere la nostra disciplina sportiva anche nel periodo tradizionalmente riservato alle vacanze. Un particolare ringraziamento al Comune di Celle Ligure per aver patrocinato l’evento, agli sponsor locali ed a tutti i volontari che hanno gestito l’organizzazione dell’evento, oltre alla Croce Rosa PA Cellese presente anche quest’oggi al nostro fianco. E grazie anche al Ristorante Ca du Ma ed ai Bagni Lido per averci accolti nella loro splendida location”.

La classifica M1:

1. Di Molfetta Andrea – Benaddi Samir 4.12.1

2. Sgoifo Michele – Sgoifo Andrea 4.16.2

3. Panissidi Andrea – Ansaldo Davide 4.26.6

4. Cumbicus Edwin – Cumbicus Ariele 4.37.3

5. Agosto Carlo – Vadalà Giovanni 5.01.0

6. Cazzaniga Marco – Riva Gabriele 5.32.3

7. Carollo Riccardo – Tortora Matteo 5.48.0

8. Megardi Paolo – Megardi Carlo 5.57.4

9. Negri Alessio – Negri Leonardo 6.43.9

9. Patrone Francesco – Marchese Leonardo 6.43.9

La classifica M2:

1. Galatini Massimo – Ruffo Matteo 5.21.5

2. Aureli Bruno – Bossi Paolo 5.25.8

3. Andreazza Massimo – Zaghi Giancarlo 5.29.3

4. Trebbi Maurizio – Sgoifo Daniele 6.45.6

La classifica delle coppie miste:

1. Hero Laila – Faccio Mauro 4.49.2

2. Rezzano Valentina – Poggi Gabriele 5.00.0

3. Ferrua Bianca – Ferrua Alessandro 5.04.3

4. Isoardo Simona – Viale Paolo 5.47.9

5. Masdea Laura – Ancelsti Massimiliano 6.34.4

6. Lehman Beat – Mathiu Emy 7.23.5

7. Balestrini Luca – Marchesin Valentina 7.28.2

La classifica femmminile:

1. Serra Leonora – Sprenger Cassandra 5.00.8

2. Melotto Ilaria – Pensi Laura 5.27.7

3. Katty Miranda – Roman Alina 5.41.8

4. Milagro Beatriz Layza – Moscato Cinzia 6.41.3

5. Magliano Anna – Bodino Silvia 7.52.7

La classifica under 12:

1. Gemma Filippo (2007) – Andreazza Simone (2010) 2.39.5

2. Petrini Layla (2007) – Iagulli Elena (2007) 2.39.6

3. Petrini Vivian (2009) – Cantos Marisol (2009) 3.19.3

4. Berruti Leonardo (2011) – Parodi Samuele (2012) 3.56.6

5. Catenazzo Gloria (2008) – Catenazzo Marcherita (2009) 3.57.0