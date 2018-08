Spotorno, scontro auto-moto sulla via Aurelia: centauro al Santa Corona

Spotorno. Altro incidente stradale sulle strade savonesi. Nella tarda mattinata di oggi, sulla via Aurelia a Spotorno, intorno alle 11 e 15 si è verificato uno scontro tra un’auto ed una moto, per cause ancora in via di accertamento.

Nell’impatto tra i due mezzi è stato il motociclista, caduto a terra dopo l’urto con la vettura. Immediati sono scattati i soccorsi al centauro on l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Noli e dell’automedica del 118. Dopo le prime cure da parte dei sanitari, per il centauro è stato disposto il trasferimento in codice giallo presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando a quanto riferito, il conducente della moto non ha riportato gravi ferite o traumi e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Sul luogo del sinistro stradale è intervenuta la polizia municipale che ha svolto i primi rilievi e sentito le testimonianze dell’accaduto: gli agenti sono ancora impegnati nell’esatta ricostruzione dell’incidente, con l’Aurelia rimasta bloccata per consentire l’intervento di soccorso e gli accertamenti dei vigili.