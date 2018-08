Spotorno, incendio in una gastronomia: prende fuoco l’olio della friggitrice

Spotorno. Intervento dei vigili del fuoco, questa mattina, in una gastronomia di via Garibaldi a Spotorno per un principio di incendio.

Secondo quanto ricostruito dai pompieri, le fiamme si sarebbero sprigionate dall’olio della friggitrice.

Fortunatamente i vigili del fuoco hanno immediatamente spento l’incendio e messo in sicurezza il locale.