Spotorno, i bambini del campo solare “a lezione” in compagnia dei volontari Aib e dei militi della croce bianca

Spotorno. Prosegue proficuamente la collaborazione tra le associazioni spotornesi. Oggi, i volontari dell’Aib (Anti incendio boschivo) di Spotorno hanno ospitato circa una quarantina di bambini del campo solare della cittadina rivierasca per illustrargli alcuni suggerimenti pratici legati alla protezione civile.

Con loro, alcuni volontari della pubblica assistenza croce bianca di Spotorno, hanno prima mostrato un video che faceva vedere loro cosa fare in caso di alluvioni e terremoti, poi la concentrazione è passata alla “teoria”.

I bambini si sono quindi confrontati coi volontari su diverse tematiche come il numero unico 112 e i tipi di servizi e interventi che le due associazioni incontrano quotidianamente, partecipando anche a un piccolo gioco quiz coinvolgendo i loro educatori. Il pomeriggio è quindi proseguito con una visita all’ambulanza e un percorso dove i bimbi hanno imparato a usare l’idrante.

“È importante insegnare ai bambini a non aver paura delle nostre divise e far capir loro come comportarsi in situazioni di pericolo perché non si sa mai cosa riserva la vita e soprattutto, tra di loro, potrebbero esserci dei futuri volontari”, hanno fatto sapere i volontari Aib e i militi della bianca.